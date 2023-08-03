樂天桃猿啦啦隊女神林襄擁有逆天身材跟甜美笑容，忙碌於事業上的她，平時也用心經營社群，時不時在其上曬出養眼美照，屢屢吸引不少粉絲前來朝聖。林襄近日就在社群上曬出一段工作影片，誰料畫面中的她看似肚子扁到凹進去，肋骨根根凸起的模樣，讓粉絲們有些心疼。

中職明星賽於上月30、31日盛大展開，除了賽場上選手們的激烈交鋒外，場邊的啦啦隊女孩們也是一大看點。其中，「樂天女孩」人氣成員林襄更發生疑因跳舞太賣力，而導致衣服爆開的場面，事隔數日，林襄今(3)日稍早在社群上PO出她當時賣力熱舞的短片。

林襄在貼文中寫下：「去年就很喜歡的應援，喜歡到我整首都會唱。」同時一併曬出她跳著味全龍球員「拿莫伊漾」的應援舞，臉上更掛上十分開心的笑容，相當享受歌舞的魅力。豈料，由於林襄在相關畫面中以深色短上衣搭配短褲的穿搭亮相，使其的腰腹模樣在鏡頭前全部曝光，不僅肚子瘦到凹進去，連肋骨「根根凸出」的模樣也十分明顯，讓不少粉絲看了相當心疼。

影片PO出後，短短時間內便吸引逾5.5萬名粉絲前來按讚分享，更有不少粉絲留言希望林襄能注意飲食，表示：「減肥減過頭了，骨頭都露出來，多吃一點，就怕妳變成紙片人」、「可以多吃點嗎，腰窩都看到骨頭了。」此外，統一獅啦啦隊的成員艾璐看了林襄的模樣也感到十分心疼，指出：「小力一點，我覺得妳快斷掉了。」林襄則藉著卡努颱風來襲的時事話題，自嘲回應：「我覺得我今天要被吹走了。」