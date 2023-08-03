勞動部勞動力發展署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地舉辦「時尚服裝產業入門體驗營」，邀服裝設計師-沙布喇.安德烈擔任導師，讓就讀國高中階段的學子認識服裝產業，並動手實作體驗服裝創作，對個人職涯探索很有幫助。

體驗課程也帶學員到台北市永樂布料市場，實際走訪繽紛的布料及縫紉配件攤位，由學員挑選工作營的創作材料，並拜訪進駐於市場內的打版職人-基準線版型設計工作室的創辦人沈靖娟，聽取其經驗，讓學員都對服裝產業有更深入認識。

另外也邀請服裝設計師沙布喇．安德烈擔任職涯引路人，分享從小喜歡畫畫到成為國際級服裝設計師的歷程故事，並引導學員感受時尚產業的美學魅力。在實作體驗中，教導學子們高級訂製服的「立體剪裁」製作技術，學員也在課後透過在永樂市場挑選的布料與配件，實作完成服裝作品並驗研習營第3天發表。

桃竹苗分署長林淑媛說，國高中生正面臨選填志願的重要時期，藉由體驗營安排的產業體驗及專家引路，讓國高中生透過先認識、再實作的過程，確立興趣、選擇學習專業方向，有助於提前規劃未來職涯，節省時間和成本。