女星大牙（周宜霈）先前控訴遭陳建州（黑人）性騷擾，原本遭陳建州夫妻提告民事訴訟，並求償1000萬，後來對方突撤告改提刑事告訴，日前出席活動時，談及此事忍不住落淚，不過稍早突然在臉書發文並截圖公告一事，呼籲所有粉絲千萬不要上當。

大牙稍早於臉書發文並附上兩張截圖，只見該帳號用了她的照片當大頭貼，自介欄還寫下：「由大牙本人親自管理的唷」，似乎是想要增加其可信度，這讓大牙趕緊呼籲所有粉絲：「開始出現不是我本人經營的假帳號了，請大家不要加」，似乎早預料到此事遲早會發生。

對此，網友紛紛留言：「一早就檢舉！因為來加好友」、「詐騙集團真是無所不在」、「他也加了我，我一眼就看出來是假的。肯定是個摳腳大漢」、「網軍搞的，目的是擾亂大牙內心，別掉落陷阱，加油」、「開始有髒手段出現了嗎」。

大牙控訴遭藝人陳建州性騷後，日前赴台中參加活動擔任一日店長時，首度公開露面談及此事，講到激動處時還一度哽咽落淚，被問及有沒有站出來聲援其他受害者，她表示藉著很多人的勇氣才出來講，只是沒料到事情會變成這樣，不過後續會跟律師處理好，自己也會勇敢加油，至於遭陳建州改提刑事告訴，大牙經紀人曾回應：「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應」。