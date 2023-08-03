以《神力女超人》享譽全球的演員蓋兒加朵近日在專訪中自曝，拍攝特務新片《攻心諜戰》的過程中跟老公亞隆凡薩諾鬧不合。2人在2019年一起成立了製片公司後，從伴侶轉為合作夥伴，更聯手合制了最新作品《攻心諜戰》。提到如何維繫夫妻好感情同時還一起工作，蓋兒坦承：「自尊心不可以太高。」

蓋兒在新作《攻心諜戰》將與「格雷總裁」傑米道南攜手當特務，她6月初接受外媒專訪，提及與老公共事的過程，坦言：「很多事情他有他的看法，我則有我的，但當夫妻不代表我們什麼都要想的一樣。」更補充，自己對老公還是很感謝，畢竟兩人有互補的地方，直言「有誰能比我的老公更懂得照顧我？」蓋兒加朵與富商老公亞隆凡薩諾年紀相差10歲，結婚至今15年共育有三個小孩蓋兒就算頻頻往來各國拍片，跟老公感情還是超好，今年4月蓋兒生日時，老公還特別到飯店房間跟親朋好友給她驚喜。

蓋兒加朵現在被譽為「女版龐德」，全因她在《神力女超人》中表現太亮眼，深受全球觀眾喜愛。而上一集《神力女超人》離現在已經有3年，當大家都還在好奇是否有機會看到續集時，蓋兒在2日拋下震撼彈，表示《神力女超人》一直都有推出續集的打算，大家可以敬請期待。