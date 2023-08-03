女星林采緹五官深邃又擁有火辣身材，早年憑藉cosplay《海賊王》中的女帝蛇姬爆紅，因此被冠上「真人版蛇姬」的美稱，近期她被周刊拍到和東山鴨頭老闆晨泓軍頻繁往來，事後她透過經紀人認愛；只是她接受採訪時卻自爆曾有過被騷擾的陰影，透露補習班老師藉由職權性騷。

根據《ETtoday星光雲》報導，林采緹透露高中有一次被補習班老師送回家，結果對方舔她耳朵，之後還帶她去補習班房間上下其手，坦言因此不補習：「後來我想去找他，要他對我道歉，但怕他家庭毀了，心軟就算了，但這是我一輩子的陰影。他又是為人師表，我覺得一定不只我一個受害。」

《CTWANT》拍到林采緹幫忙東山鴨頭老闆晨泓軍賣吃的，沒有客人時晨泓軍甜蜜摟肩，據悉早在2021年他們就有許多共同行程，且分別曬出男女朋友視角的照片，後來又被拍到深夜共處一室，隔天早上兩人一起出門去搭飛機，陪林采緹回老家澳門，對此，林采緹經紀人回應：「男生就是之前一直提到在觀察的對象，希望大家給予祝福，並保留空間一點點空間給他們。」至於現階段是否會再婚，經紀人則稱目前不會。

晨泓軍除了小吃老闆的身分，外表帥氣的他曾在超模大賽榮獲亞軍，踏入模特兒行業一陣子，不過他接著轉戰餐飲業，2020年與朋友在師大商圈開店，並投資東山鴨頭、海南雞飯等副業，林采緹也提及砸了20萬投資東山鴨頭，應就是支持男友的事業。

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