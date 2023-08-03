超級500系列澳洲羽球公開賽，世界排名第10的寶島男單一哥周天成化解對手2個賽末點，16比21、22比20、21比10逆轉勝中國大陸世界第26趙俊鵬，天哥保住第5種子的面子順利晉級8強。

首局周天成曾取得5比2領先，中段趙俊鵬一波連得4分超前，周天成在16比20、對手擁有4個局點時針對來球判斷失誤放掉沒打，球落在界內，趙俊鵬先搶下一局。

第2局中段周天成連得6分，取得13比9領先，但在18比14時，趙俊鵬也拉出6比0高潮，反倒20比18出現賽末點，這時場上韌性十足、很能跟對手纏鬥的周天成，硬是連得3分，22比20將比賽逼進第3局。

決勝局周天成搶得先機，11比6進入技術暫停，回到場上周天成持續連續得分擴大領先，讓也出現失誤的趙俊鵬打得更加氣餒，19比6足足領先13分，直到一球回擊過長落在後場出界，周天成才結束10比0攻勢，讓趙俊鵬再拿到分數，不過周天成領先保險夠多最終還是收下勝利，現場也響起響亮歡呼聲。

稍早女單賽事，台灣女將黃瀞平面對世界級名將、泰國依瑟儂（Ratchanok Intano），奮戰62分鐘10比21、21比16、19比21飲恨，比賽過程讓黃瀞平讓依瑟儂遇到極大挑戰，讓贏球的依瑟儂累到跪地。