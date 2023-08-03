郭秉洋認為異位性皮膚炎是可以在治療後有效改善的疾病，若有症狀可到醫院就醫。（北榮新竹分院提供／邱立雅竹縣傳真）

1名12歲的小朋友身上皮膚總是覺得乾乾癢癢的，頸部、前胸、手肘窩、膝窩的皮膚，已經抓的遍體麟傷，摸起很粗糙。經診斷發現是異位性皮膚炎，在藥物的幫忙下與衛教日常的保養後，皮膚狀況改善許多。

台北榮總新竹分院兒科及過敏免疫風溼科醫師郭秉洋表示，異位性皮膚炎是常見的慢性皮膚發炎搔癢的疾病，通常在嬰兒期或兒童期發病，有些到青少年或成人時期仍舊有皮膚搔癢的問題存在。患者通常有家族性的遺傳過敏體質，像是合併有過敏性鼻炎，氣喘等等。

患者會因為皮膚癢的問題反覆搔抓，皮膚發紅、脫屑，嚴重時會起水泡、流湯，久而久之發炎處的皮膚會變得粗厚，呈現苔癬化。郭秉洋表示，患者時常癢到不能睡覺，進而影響到白天的工作學習，此外發紅脫屑的皮膚，也影響到患者的外觀與自信。

郭秉洋表示，異位性皮膚炎的皮疹在嬰幼兒時期好發於臉上、頭皮與四肢伸側等伸展部位。而在兒童青少年以及成人，皮疹主要分布在頸部，軀幹及四肢曲側部位。

在異位性皮膚炎的治療與保養上，郭秉洋認為可以參考以下幾點：做好皮膚保溼工作、溫水洗澡、患處皮膚可使用止癢抗發炎藥物、家中環境應乾燥通風並使用除溼機及空氣濾清機、選用防蟎衣物被褥、遠離常見易引起過敏食物。

郭秉洋表示，異位性皮膚炎是可以在治療後有效改善的疾病。如果有皮膚紅疹、搔癢、脫屑粗糙等等症狀，可以來醫院接受檢查與治療。