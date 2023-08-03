台灣獼猴2018年自保育類調降為一般類野生動物，但仍受《野生動物保育法》保護，民眾不可隨意獵捕，另外公告自111年10月1日起禁止飼養台灣獼猴，故也不可作為寵物飼養。高雄市農業局宣導不接觸、不餵食、不干擾等「獼猴三不」政策，違者將遭罰款，呼籲民眾基於保育觀點及維護物種多樣性，以達平衡自然生態之目標。

高雄市農業局宣導不接觸、不餵食、不干擾等「獼猴三不」政策以達平衡自然生態之目標。（圖片來源：高雄市政府農業局提供）

壽山是高雄最容易近距離觀察台灣獼猴的區域，族群量估算約有1400隻左右，根據統計數字來看，十多年來壽山獼猴族群數量僅有小幅度上下變動，並無持續增加的趨勢。因壽山獼猴的棲地破碎化，又受到人為干擾，不時傳出有零星獼猴在城市裡迷航，牠們通常是落單雄猴，少部分是雄性組成的雄單群，為了與其他地區的猴群交流，促進基因流動，本來就是動物的本能。

壽山獼猴的棲地破碎化，又受到人為干擾，不時傳出有零星獼猴在城市裡迷航（圖片來源：高雄市政府農業局提供）

高雄市訂有「高雄市野生動物保育自治條例」，並公告鼓山、旗山、美濃、大社、阿蓮及岡山6行政區禁止直接接觸、餵食台灣獼猴，違者將處新臺幣5000元至1萬元罰鍰，並設有「高雄市檢舉餵食臺灣獼猴獎勵辦法」，成功檢舉餵食獼猴可依實收罰鍰金額20％核發獎勵金。

「高雄市野生動物保育自治條例」公告6行政區禁止直接接觸、餵食台灣獼猴，違者將處新臺幣5000元至1萬元罰鍰。（圖片來源：高雄市政府農業局提供）

高雄市政府農業局表示，野生動物可能會因過度依賴人為餵食而失去覓食本能，進而失去競爭力，無法在自然環境中生存。另外習慣人類餵食的野生動物，警戒心較低，容易離開原本安全的遮蔽處，被獵殺、天敵掠食、毒害或發生車禍的機率大增；且人類食物通常不適合野生動物，長期而言會對野生動物的健康造成很大的傷害，也會破壞原本的食物鏈，引發生態失衡的危機。

十多年來壽山獼猴族群數量僅有小幅度上下變動，並無持續增加的趨勢。（圖片來源：高雄市政府農業局提供）

事實上，95%以上的台灣獼猴都跟人類的生活毫無相關，也不會干擾到人類的生活。反而是因為人類活動壓縮獼猴及其他野生動物棲地，並在人類餵食及氣候變遷導致水源缺乏的影響下，獼猴活動領域漸和人類生活地區重疊，才有獼猴族群數量變多的感覺。

因人類活動壓縮獼猴及其他野生動物棲地，才有獼猴族群數量變多的感覺。（圖片來源：高雄市政府農業局提供）

農業局表示，在觀光地區，因為人類不當的餵食，讓獼猴有了從人類身上取食的經驗，不但放鬆戒心，甚至逐漸演變出搶食行為，產生人猴衝突，唯有不接觸、不干擾，還給獼猴原有活動空間，並停止人類餵食，讓獼猴回歸山林覓食，恢復族群生活型態，才能達到人猴的和諧共存。