55歲「美魔女」伊能靜2015年梅開二度嫁給秦昊後便到大陸定居，不時回台灣探訪家人，今(3日)卡努颱風來襲，稍早她發文表示要回上海在轉機去錄影工作，而她手機的定位點在台灣，班機延誤起飛，空姐無奈致歉說是因為太晃大家都吐了，「在清嘔吐物」，讓伊能靜尷尬說：「感覺整個人不好了」。

因新冠肺炎疫情趨緩，伊能靜近來也常分享回台灣看家人、兒子的近照，今稍早她曬出一張飛機艙內的照片，表示要在風雨中搭機回上海，再到南京錄戀愛實境節目，空姐表示剛剛延遲讓大家登機，是因為亂流、飛機太搖晃，清潔人員花了點時間清理上一班乘客的嘔吐物，令伊能靜不得不說：「姐姐為了大家的愛情也是拚了」。

伊能靜發文。（圖／翻攝自伊能靜微博）

見此，粉絲回應說：「哈哈哈哈哈哈」、「奔走相告，伊能靜姐姐的新戀綜開錄啦」、「上海到南京高鐵比較合適」、「出場費功勞更大吧？」、「下飛機了好好休息哦」。而伊能靜近年來常幫兒子小哈利（庾恩利）的工作近況宣傳，由於小哈利平時常在社群網站分享扮女裝照片，外界好奇伊能靜的回應，她總高EQ力挺兒子，先前更發文表示：「不被他人設計，要設計自己的人生。必要的時候，可以反抗模式化的思維。要活出自己的第一件事，就是不做他人，無懼世俗，打破舊有意識。」

伊能靜與兒子庾恩利。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜更說：「做為我的孩子，你不用走在別人的身後。你，要走在前面。閃閃發光，成為自己的燈。而孩子的爸庾澄慶也持一樣的開明態度，去年底出席慈善晚會時表示只要兒子開心健康就好，做爸爸的他全心支持兒子，「他要這樣做，一定有他的想法」，並讚揚兒子的藝術天分。