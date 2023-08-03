陽明交大邀請新竹女中成為附屬高中，引發軒然大波，竹女校友質疑學校同意辦理改隸後續程序不正義，且6月30日校務會議紀錄也遲遲未公布。對此，竹女3日上網公告這份校務會議紀錄，內容揭露參與會議的143人表決，其中90人贊成同意研議辦理後續改隸程序。

包括9位竹女校友反對改隸，並發起「拒當陽交附女」連署，已累計4000人連署，昨夜也在連署粉專發文指出，竹女在6月30日校務會議前，並未廣泛徵詢校內外意見，顯示過程不透明，程序不正義，且竹女官網上的校務會議紀錄，還停留在1年多前。

校友們也擔心，台灣目前所有進入正式改隸程序的15案，沒有任何撤案取消之前例，已有13案完成改隸，僅2案緩議（待修正申請資料）或正在審查，但新一旦走入正式改隸程序，兩校目標當然是推動併校，不太可能自我翻盤，否定後續提出的申請資料。

竹女3日也在官網放上111學年度6月30日的校務會議紀錄，內容包括提案正式討論陽明交大邀請竹女改隸為其附屬高中案，並附上21人工作小組名單與工作記錄。最後進行2項表決，在場人數143人，74人同意以多數決通過此案，並有90人贊成同意研議辦理後續改隸程序。

竹女最新說明指出，感謝各界關心，目前改隸案進度僅於學校校務會議提案討論通過同意研議辦理後續改隸程序，並非已同意改隸。學校對改隸案必定審慎評估，依法辦理，循序推動，公開透明，廣納意見，凝聚共識。

竹女也指出，在後續改隸案依序推動之前，學校與陽明交大也會先進行各項合作計畫，共為培育本校學生努力。同時學校也會積極尋求各方教育資源挹注，並開創與各大學合作關係，增加學生多元適性發展的機會。