成都世大運跆拳道比賽，我國東京奧運國手蘇柏亞在女子53公斤級先以2比1險勝捷克對手，準決賽再以2比0輕取西班牙女將裴瑞茲（PEREZ Alma maria），今晚將與伊朗對手爭冠，力拚衛冕金牌。

24歲的蘇柏亞上屆世大運包辦女團、個人賽雙金，她也是2018雅加達巨港亞運的女子53公斤級金牌得主。但今年亞運選拔賽她輸給林唯均，無緣前進杭州衛冕，把重心放在世大運連霸，也只差最後一步。

蘇柏亞8強打滿3回合才險勝捷克的賀羅諾娃（Dominika Hronova），不過準決賽對裴瑞茲完全放開身手，首回合迅速取得5比0領先，最終以13比5拔得頭籌。第2回合蘇柏亞在2比0領先時踢中對手中端，裴瑞茲同一時間疑似踢中蘇柏亞頭部，雙方教練都提出挑戰，最後判定是蘇柏亞得分，以4比0拿下該回合與金牌戰門票。

蘇柏亞金牌戰對手是伊朗女將姬亞妮（KIYANICHANDEH Nahid），姬亞妮是今年世錦賽女子53公斤級金牌與去年亞錦賽金牌得主，上屆亞運則在49公斤級獲得銅牌。姬亞妮今在世大運準決賽2比1氣走地主女將郭清。