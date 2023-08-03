興建社宅是落實居住正義的重要一環。台中市議員周永鴻指出，盧市府在社宅規畫消極無作為，潭雅神直到現在只有中央住都中心規畫的潭子「頭家安居」490戶即將開工，其他地段依舊0社宅規畫，要求市府盡速規畫。台中市住宅處表示，社宅不限行政區，鄰近的豐原已興辦2處社宅，未來會持續與中央一起努力。

周永鴻表示，他在2020年在議會質詢時，就曾質詢並提案要求市府不能把潭雅神當成原台中市蛋白區，要考慮產業發展及相應的就業人口，積極規畫設置社宅，但盧市府社宅興建慢，中長程規畫更是毫無作為。

周永鴻分析，神岡未來將有豐洲產業園區二期和擴大神岡都市計畫產業園區，兩處新的產業聚落，豐洲二期預計可容納100家廠商，創造近6000名就業人口，規畫中的擴大神岡都市計畫產業園區開發完成後，預計容納1280家廠商，就業人口更加可觀，市府若不提前規畫社宅，等青壯年就業人口移入神岡後，社會住宅需求迫在眉睫就來不及了，要求都發局盡速啟動規畫及跨局處討論，提前因應神岡未來的住宅需求。

台中市政府住宅發展工程處說明，社會住宅為區域整合、跨域服務的公共資源，服務範圍不限於當地行政區，臨近豐原區市府已有興辦2處社會住宅，其中豐原安康段一期社會住宅200戶已於2018年4月入住，另，豐原安康段二期基地500戶正興建中，預計114年完工。

住宅處指出，國家住宅及都市更新中心已於潭子區規畫「頭家安居」社宅，預計今年8月開工，約提供490戶社會住宅，地方與中央會共同努力，因應潭、雅、神地區民眾居住需求，市府將持續盤點合適土地與中央住都中心合作，共同推升社會住宅興辦戶量。