正德表示，上半年獲利較去年同期減少，一是因為去年同期航運景氣飆升，業績基數較高；加上去年高價處分舊船挹注業外收益，及今年估列上半年0.92億元營所稅所致。

正德下半年及明年預計各有2艘節能減碳新船加入營運，業績及獲利可望逐季成長。

正德於2021年訂購6艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪，已於今（2023）年上半年如期交付由日本新來島造船株式會社所打造的2艘環保節能新船，分別與日本、加拿大國際性大型航商簽訂5年長約，接船同時交船給租家，認列收入，下半年尚有2艘環保節能新船陸續交付，擴大營運規模，預計今年逐季加入的4艘新造環保節能船貢獻的營收可填補去年處分船舶後所產生的營收缺口。

目前正德船隊達16艘，逐步處分舊船加入環保節能新船，保持船隊競爭力優化營運效率，掌握市場競爭優勢。

正德採期租（TC）營運模式，並未受到散裝航運不景氣影響，今年是脫胎換骨的一年，原有較小型及不符合未來環保規定之船舶均已在去年高價時處分，目前逐季交付環保節能新船將有助於優化營運，維持合理穩定利潤。

預計今、明年交付的6艘新船，均為最新環保節能船，符合IMO節能減碳規定及未來歐盟碳稅要求，是各大型航商爭取租用之船舶，今年交付之4艘新船均已和大型航商簽訂5年長期租約。

散裝航運市況上半年低迷，大陸經濟復甦力道不如預期，俄烏戰爭、歐美通膨與升息、政治地緣關係緊繃等因素干擾，都打亂散裝航運的運輸需求與路線，紛紛尋找替代來源，增加散裝船運力需求的不確定性，BDI（波羅的海乾散裝貨指數）自4月一路下滑，7月平均1,040點，8月截至2日為1,123點。

在通膨緩和及看好大陸政府表態將調整優化房地產政策、美國等擴大基礎建設、房地產市場，帶動整體經濟動能活絡刺激經濟成長，推升散裝原物料貿易需求，帶動指數與運價走揚，預期航運景氣下半年有逐步回升的機會，近年散裝新造船舶數量偏低，且環保法規實施後造船成本較高，造成節能船舶供給缺口擴大，正德對後市審慎樂觀。