展望後市，雲品國際積極推展多角化營運模式，啟動國際不動產開發、開啟海外佈局，並持續拓展委託經營據點與君品Collection合作品牌，隨著新據點陸續開出，據點間可發揮人力互相支援效益，聯合接單進行推廣銷售，將有效提升雲品的毛利率與營業利益率。

目前雲品國際受理的委託經營案共有五大類型：分別為星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業管理、頂級民宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理等，總計共有11處，已經開始營運貢獻獲利的7個據點分別為：新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、台中圓觀、台北茹曦酒店餐飲事業與翰品酒店新莊宴會事業。

緊鑼密鼓籌備中的據點有雲品酒店杭州、烏來「蘇卡利‧漫活」、台南市宜樂安平與台南安平「亞果遊艇城」黃金會所。近一至二年內將陸續投入營運，持續推升雲品成長動能。

雲品溫泉酒店於第二季進行的大型裝修工程已全數完工重新開幕，改裝完成的飯店大廳、二款生態裝置藝術、行政酒廊「雲水」、多功能休閒中心與瑞士奢華品牌全新SPA芳療室，已經開始提供細緻的尊榮服務，未來將能夠提供旅客不僅頂級且具有環保生態意識的永續旅行。

雲品第二季營收與獲利成長，主要受惠於國境解封國際旅遊復甦、國際旅客回流，同時國旅也維持穩定的基本盤、企業工商活動、婚禮宴會市場回溫等表現亮眼。未來雲品國際將透過穩健拓展住房業務、開發創新服務與深耕永續旅遊相關產品，帶動都會型商務酒店、頂級度假酒店、館外餐飲、委託經營管理事業等核心營業項目業績穩健成長。