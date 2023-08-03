桃園市長張善政看到許多老朋友化身學員來上課，直呼相當感動。（陳夢茹攝）

桃園為全國最大的工業城市，排碳負荷量大，為呼應國際減碳趨勢，市府訂定2050年淨零目標與策略，環保局也規畫在8月辦理4場次溫室氣體盤查查證員課程，約可培訓200位查證人員，未來將持續擴大辦理，今年預計可增加500位溫室氣體盤查人才，今天辦理主導查證員課程及學員交流。

「看到很多企業的老朋友化身學員來上課！」市長張善政直呼相當感動，他說，連企業高層都願意來上課，進而考取認證，率先以身作則，這是最重要的事情，回頭再到企業內大力推廣，企業從上至下的推行的力道相當足夠。1項政策的推廣，人才培養也非常重要，溫室氣體碳盤查員培訓與考證，目前已經舉辦第2梯，預計今年將培育出500名人才。

環保局長陳世偉表示，桃園於2018年至2020年配合行政院溫室氣體減量政策，完成桃園市第1期溫室氣體管制執行方案，建立各階段性的溫室氣體減量政策措施和推動具體行動，目前力拚2030年減碳百分之50、2050年全市淨零。希望年底前可以培育出500名碳盤查人才，協助在地企業、市府一起推廣。

環保局說明，6月試辦首梯碳盤查課程，民間其實也有辦理相關課程，不過費用較為昂貴，市府為大力推廣則僅收取成本費，因此吸引許多企業踴躍報名參加，其中不乏公司主管高層親自參與，首梯課程的筆試通過率高達9成。8月起將再辦理4場次溫室氣體盤查查證員課程，培訓約200位查證人員以外，未來將持續辦理7場次教育訓練，協助桃園加速培育溫室氣體盤查量能，今年預計可增加500名相關人才。

環保局補充，桃園市以產業發展低汙染、低耗能、低用水及高附加價值發展為首要目標，為協助轄內產業趕上國際淨零趨勢，提升產業競爭力，首要任務是要幫助各企業具備溫室氣體盤查能力，自行盤查且做好碳排管理，釐清碳排放並擬訂減碳策略及目標，以利後續揭露碳排放並計算碳費、碳稅等。