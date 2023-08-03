卡努颱風來襲，3日白天雨勢不大，但風勢忽強忽弱，突然而至的強風襲來讓民眾措手不及，抵著雨傘禦風前行。（姚志平攝）

卡努颱風的暴風圈3日逐漸接近台灣陸地，適逢大潮，新北市淡水老街馬偕藝術銅像周邊水位高漲。（張鎧乙攝）

中颱「卡努」來勢洶洶，暴風圈將於午後觸陸，北北基宜3日停班停課，許多民眾趁著風雨稍歇空檔前往木柵市場採買蔬菜。（杜宜諳攝）

卡努颱風來襲，台鐵今(3)日下午3點半宣布平溪、深澳線停駛。省道方面有6條省道加碼部署進駐機具人力或預置搶災資材。

台鐵表示，根據中央氣象局第6號颱風第15報預測，今日24時前西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)、東部幹線(樹林=花蓮=臺東間)、南迴線(枋寮=臺東間)，以及內灣、六家、集集、沙崙線等支線都正常行駛。平溪、深澳線因雨量超過預警值並持續有零星落石，考量行車運轉及旅客安全停駛。

另依卡努颱風最新氣象情資，預估颱風中心於今日下半天最接近本島，並於明日後逐漸轉向東北，並受颱風遠離引進西南風影響，中部以南山區需嚴防豪大雨發生，公路總局宣布，台7甲線、台8線、台14線、台14甲線、台20線加碼部署進駐機具人力，並於台20線明霸克露橋預置涵管、鼎塊等搶災資材，以利加速排除災情。

此外，盤點沿海易淹水路段排水檢查抽水設備調度預置情形；道路管制訊息加強橫向溝通聯繫，以利即時啟動相關應變作業；評估可能形成孤島的山區民眾受困轉安置方案，並橫向聯繫各縣市政府盤點沿線可安置場所，並準備糧食飲水。

空運方面，今日截至下午2點，國內線取消71架次、延誤14架次，國際暨兩岸航線取消46架次。