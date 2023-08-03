（17:35更新，補充女雙成績）成都世大運網球場中華隊選手也傳回好消息，3日女單兩位女將楊亞依、梁恩碩分頭直落二勝出，晉級到4強，由於網球項目不進行銅牌戰、準決賽落敗者並列銅牌，加上兩人籤表分屬不同邊，至少為中華隊保底2面銅牌，而梁恩碩打完女單後，也在女雙和吳芳嫺在8強賽直落二勝出、晉級4強，為中華隊再確保有銅牌，後續賽程繼續朝金牌戰努力。

楊亞依6月底在台塑盃女網賽連兩周單打封后，在第2周賽事更成為賽史第1位單站包辦單、雙打雙料冠軍的好手，近況不錯的她首度參加世大運，在成都世大運網球女單位居大會第3種子，前兩輪直落二獲勝後，3日8強賽6比4、6比2再是一盤未失擊敗韓國金達丁，晉級4強。

為成都世大運女單第2種子的梁恩碩，同樣毫不留情痛擊對手，前兩輪只失2局，3日8強賽面對第7種子、香港帕塔莉（KARUNARATNE Adithya Patali）才面對較嚴苛的挑戰，不過還是6比3、7比5直落二晉級4強。

網球是中華隊在世大運獎牌庫之一，從2003大邱世大運，已經連9屆有金牌入袋，本屆期待延續優良傳統，再有金牌進帳。