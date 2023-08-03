中颱卡努逼近，北部風雨愈晚愈明顯，大台北及宜蘭地區昨晚8點宣布今(3日)停班停課，但與北北基共同生活圈的桃園宣布正常上班上課，引發桃園人不滿，除了灌爆市長張善政臉書外，還將張善政維基百科改名為「張善變」。張善政今天表示，原則盡量與北北基同步，但也要考量實際風雨狀況，坦言做出決定時心理承受很大壓力。只見維基竄改之亂愈演愈烈，竟還有人把前桃園市長、副閣揆鄭文燦維基改成「永遠的神」。

張善政2日原稱會與北北基同步決定今天是否停班課，沒想到卻脫勾北北基，宣布今天正常上班，他表示這次仍然依循基北北桃共同決策的機制，但根據多項氣象預報，桃園風力、雨量皆未達到停班課標準，因此維持上班上課。

逾3萬名網友湧入張善政臉書，怒按「生氣」表情符號「說好的同步呢」、「同步=同時宣布」、「當然可以依照風力決定上班與否，但就不要先說『北北基桃同步』這種訊息。」張善政維基百科也被改名為「張善變」。

張善政今一早出席活動坦言做決定心理承受很大壓力，原則盡量跟基北北桃同步，但也要考量實際風雨，颱風沒有登陸，對桃園的影響不同雙北，權衡下還是依照科學依據宣布不停班課，慶幸昨深夜至今早風雨都沒有很明顯。

「這些新聞沒跟大家講的是，這是一場正在發生的維基戰爭。」興趣使然的路人指出，他回去翻了一下，從2日晚上20:22開始，就有匿名IP慢慢把《張善政》條目內的「張善政」改成「張善變」，一直到21:18被維基編輯Kenny023發現並且回退之後，又馬上被其他複數匿名IP惡搞，也就正式開始《張善政》條目的維基保衛戰。其中出現無數次令人哭笑不得的版本，例如有人還把燦燦前市長尊稱為「永遠的神」。

興趣使然的路人直言，目前看到最新的編輯是今(3)日上午10:31進行的最新一次回退。雖然自己平常樂見維基百科上無傷大雅的惡搞行為，但那也只侷限在你只做一次、兩次編輯表達你的意見，讓大家笑笑就好。但是這次的惡搞行為都已經上新聞了，還不願意停止，真的只是在找維基編輯麻煩而已。這批人是不用上班還是正在上班啊？正經的維基編輯們辛苦了！