全新7月營收2.24億元，累計前七月營收12.13億元，年減31.32％，而微電子、光電子占比分別為84.5％、15.5％。公司指出，光電子部分訂單可能遞延至8月，導致7月營收占比自6月的5,200億元，萎縮至約3,000多億元，營收占比下滑至15.5％。

至於微電子方面，則受惠「兩大利多」，首先，第三季為傳統旺季，美系、陸系兩大智慧型手機品牌廠均進入交貨期；第二，則得利於大客戶獲得的市場份額提升，均帶動出貨顯著回溫，營收占比自6月的75.5％大幅提升至84.5％，為今年來新高。

此外，全新上周也已公布第二季獲利，稅後純益1.06億元，較去年同期衰退42.44％，惟較第一季大幅回升8.03倍，寫下近四季以來新高，每股稅後純益（EPS）0.58元；累計上半年稅後純益1.18億元，年減70.66％，EPS 0.64元。

亞系外資看好，PA產業經歷長達一年的庫存調整後，可望於2024年迎接復甦期，重申全新「買進」評等，並將目標價調升至150元，若以2日收盤價124.5元計算，仍有2成以上的潛在上漲空間。