北科大資財營學生日前到台北市民大道的大道創意熱炒聚餐，因白飯供應問題掀起白飯之亂，熱炒店也因此從7月16日起無限期暫停營業，直到今日終於宣布即將復出。不過熱炒店沉寂半個多月來，北科大學生仍遭許多網友留言洗版，不得安寧。

北科大當初為了白飯供應問題槓上熱炒店，事後在Google評論留下一星負評，熱炒店因此尋求媒體管道發聲；雖然學生一度道歉，卻又傳出是因為遭到校方施壓，事後學生公開詳細消費經過，熱炒店也公布監視器畫面，而雙方各擁一派網友支持。

熱炒店業者今（3）日凌晨於臉書粉專指出，配合各機關單位稽查業已陸續改善完成，敬請饕客們再等等，也感謝大家的支持與愛護，讓大家久等了，留言處也湧入不少支持者，「加油！老闆我們支持您」、「期待您再開業」、「期待老闆開幕，老闆加油」、「有機會一定去捧場」。

北科大學生一度沉寂2周，不過臉書仍遭不少酸民洗版。（翻攝自趙同學臉書）

反觀北科大資財營總召趙同學臉書，可以發現自從他11日發聲後停止發文，7月28日他開始分享自己畫的圖、去棒壘球打擊場等生活趣事，結果仍遭不少酸民洗版留言，「會不會又被出征呢，先卡一個」、「球打不出去，要不要揪團給一星負評？」、「你練習完棒球，當然是要吃大大的白飯呀，在小小的飯桶裡，挖呀挖呀挖」、「沒吃白飯，沒力」。