大陸新版《反間諜法》上路，對於公民和組織被脅迫、被誘騙實施了間諜行為，中國大陸國安部指出，在境外受脅迫或者受誘騙參加間諜組織、敵對組織，從事危害中國大陸國家安全的活動，及時向中國大陸駐外機構如實說明情況，或入境後直接或者通過所在單位及時向國家安全機關如實說明情況，並有悔改表現的，可以不予追究。

此外，國安部稱，《反間諜法》明確規定實施間諜行為，有自首或者立功表現的，可以從輕、減輕或者免除處罰；有重大立功表現的，給予獎勵。