半夜難免偶而有肚子餓的時候，當心吃錯食物會對身體造成負擔。對此，營養師王證瑋分享，6種適合在消夜時段吃的健康食物，包括綠香蕉、奇異果、豆漿鮮奶、希臘優格、毛豆及雞蛋。其中他提到，毛豆不僅方便取得又好料理，蛋白質含量豐富，且裡面的色胺酸比例高，協助轉換成褪黑激素，能穩定神經、幫助入睡。

王證瑋在臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，在深夜時若想吃點小東西來解嘴饞及飢餓感，不妨吃點簡單、低卡及無負擔的食物，不僅能滿足口腹之慾，還可以補充幫助入睡的營養素。他並分享以下6種食物：

1、綠香蕉：含有膳食纖維及抗性澱粉，不僅能增加飽足感，並可調節血壓及血糖。另外，綠香蕉含色胺酸及礦物質鎂，有助好入睡。

2、奇異果：屬於熱量較低且富含膳食纖維的水果，除了增添飽足感外，更有研究指出，其所含的血清素能促進睡眠。

3、豆漿鮮奶：為動物性加植物性蛋白的組合，好喝又營養。蛋白質補充可以幫助肌肉修復及預防肌肉量減少，而牛奶也有助神經傳導物質的生成，穩定情緒及幫助入睡。

4、希臘優格：濃稠的希臘優格是蛋白質較高的優格產品，能添加飽足感外，其中含有鈣及酪蛋白，一是幫助神經傳導物質的生成，另一是減少肚子的飢餓感。

5、毛豆：方便取得又好料理，加點調味料就很美味，是很好的消夜選擇。此外，它的蛋白質含量豐富，且其中的色胺酸比例高，協助轉換成褪黑激素，能穩定神經、幫助入睡。

6、雞蛋：無需太多複雜程序，簡單的水煮蛋、蒸蛋即是美味的消夜餐點。且營養豐富，蛋白質、飽足感一次滿足，也不用擔心過多熱量的負擔。