彰化台鐵舊宿舍群內有景觀特殊的洞洞屋宿舍建物。（彰化市公所提供／孫英哲彰化傳真）

台鐵在彰化市除了有仍在運作中的國定古蹟扇形車庫，還有保留完整的舊宿舍群，具有發展成為國際級鐵道文化觀光景點的潛力。彰化市公所繼完成台鐵舊宿舍群開放空間第一期綠美化改善工程，再與台鐵局合作辦理第二期改善工程，並在今天開工，完工後可望賦予全新風貌。

彰化市長林世賢指出，感謝台鐵局斥資約550萬元委託市公所代辦第二期改善工程，這次工程占地面積約1300平方公尺，將秉持維護文化資產的精神，運用減法設計理念，改善舊宿舍原有巷道的道路設施與美化景觀，並增添指標系統、裝置藝術及照明設施，打造舊宿舍群歷史地標的魅力。

台鐵舊宿舍群是台灣自日治時期至今保存相對完整的台鐵員工居住聚落，已有百年歷史，園區內有6棟建築已被登錄為彰化縣歷史建築，並於2018年全區登錄為文化景觀，成為台灣鐵道史上具代表性的重要地標，也是彰化鐵道觀光軸線最完整的腹地及最後一塊拼圖。

林世賢表示，為持續活化台鐵舊宿舍群，延續彰化鐵道觀光軸線發展，市公所與台鐵局將再同步推動第三期「彰化縣文化景觀彰化臺鐵舊宿舍群3棟宿舍修復工程」，其中包括洞洞屋與日式宿舍，總工程經費7836萬元，文化部文化資產局同意補助6成5，其3成5的經費將再和台鐵局研商設法補助。