台塑資源為台塑四寶分別持有25％股權之轉投資公司，本次持股進行增資參與，各公司交易數量8萬張，每單位價格台幣10元，交易總額2500萬美元（約新台幣8億元）。增資後，台塑資源實收資本額將從10.95億美元（約台幣332億元）提高為11.95億美元（約台幣364億元）。

台塑資源成立之際，即為配合台塑河靜鋼廠營運，展開上游鐵礦砂等資源佈局。台塑集團2019年8月宣布海外首樁鐵礦砂開採投資案開跑，由台塑四寶公告增資台塑資源3.25億美元（約台幣103億元），支援台塑資源與澳洲第三大鐵礦商、FMG集團合作的西澳鐵礦砂開採計畫，年產能2千萬噸，預估開採年限至少達40年；台塑資源實收資本額也從7.7億美元提高為10.95億美元。

據悉，台塑集團參與西澳（伯斯附近）鐵礦砂開採計畫，台塑資源持股31％，是台塑首次切入鐵礦砂探採領域。不料，受制疫情干擾，項目推動進度受阻、落後，但目前該公司已有部分鐵粉出貨給台塑河靜鋼廠。