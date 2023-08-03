南投前縣議員曾振炎涉及賄選遭判決當選無效確定，判決前他已先辭去縣議員職務。取自曾振炎臉書

南投前縣議員曾振炎涉賄選，刑事遭判刑2年6月，民事當選無效之訴也判決當選無效確定，中央選舉委員會昨（2）日公告，由該選區「落選頭」的無黨籍張秀枝遞補。

張秀枝曾任6屆南投市民代表，其中4屆擔任代表會主席，長期深耕地方服務鄉里，對於遞補縣議員一職，張秀枝表示，她已收到南投縣議會通知辦理議員遞補、宣誓就職作業，對於能遞補縣議員，她以平常心看待，未來會本著擔任市代會主席對地方耕耘與努力精神，繼續為縣民服務。

南投縣無黨籍前縣議員曾振炎，去年涉嫌透過樁腳以1票新台幣500元買票，曾振炎坦承行賄，檢察官認為曾振炎、樁腳等人涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪提起公訴，並針對曾振炎提起當選無效之訴；刑事部分一審遭判有期徒刑2年6月，褫奪公權5年。

至於民事當選無效之訴部分，南投地方法院也判決，被告曾振炎於民國111年11月26日舉行的南投縣第20屆第1選舉區議員選舉當選無效。

由於曾振炎已在今年初請辭議員職務，針對判決未再上訴，全案確定。

中央選舉委員會昨天公告，曾振炎縣議員職務之缺由該選區得票數3469票的「落選頭」、65歲無黨籍張秀枝遞補。

南投地檢署九合一大選後一口氣向南投地院提起15件當選無效之訴，目前除了3案中當選縣議員的曾振炎、當選南投市代的歐陽燦岳與石杏國3案遭判當選無效，另一審的3案未審結，其餘9案遭地院駁回。

遭南投地檢判決當選無效的3人中，除了石杏國表示將再上訴，另曾振炎與歐陽燦岳2人都未再上訴，南投縣選舉委員會遂於112年4月公告歐陽燦岳經判決當選無效確定，由吳煌濱遞補；昨天則公告曾振炎縣議員當選無效，遺缺由張秀枝遞補。