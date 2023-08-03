受到卡努襲台以及前幾日大雨影響，菜價有不少波動，有攤商表示，青江菜今日漲4成，漲幅最多，其餘葉菜類平均漲5元，其中空心菜來到每台斤65元、大陸妹每台斤50元，需密切觀察颱風動向。北農表示，因卡努颱風將近，部份堤防外水門關閉，致產地供貨下降，各菜種行情價格漲多跌少。

攤商表示，這波漲幅仍受之前中南部下雨影響，採收數量減少，導致送貨量也減少，而就目前觀察，颱風影響仍多在北部，要看後續走勢才能確定是否會影響到中南部產地。

攤商也說，青江菜3日拍賣價來到每公斤135元、約漲4成，是葉菜類內漲幅最多的，推測可能是到貨的菜都不漂亮所致，空心菜拍賣價為每台斤65元、大陸妹為每台斤50元，與之前盛產期每台斤約20元到25元相比，價格都有稍漲。

攤商表示，民眾常買的青菜，包含小白菜、鵝白菜等，都為每台斤50元，高麗菜每台斤則為45元，葉菜類平均漲幅為5到10元，攤商坦言，今年氣候比較極端，才讓菜價浮動頻繁且價格也居高不下。

北農表示，3日交易量為993公噸，較昨日大減128公噸，因卡努颱風將近，部份堤防外水門關閉，致產地供貨下降，承銷人預期心裡造成搶購，買氣強勁，各菜種行情價格漲多跌少，今日蔬菜平均價格每公斤41.3元，較昨日每公斤39.6元，略漲1.7元，整體而言待颱風過後供應可回復正常。