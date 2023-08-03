國家中山科學研究院九鵬基地3日傳出爆炸意外，共有4人受傷，當中1人二至三度燒傷面積大於90％，目前插管中，1人2度燒傷面積達61％、1人輕傷，另1人全身多處2度燒傷，中午4人全從屏東轉送國軍高雄總醫院左營分院。據了解，燒傷面積大於90％的人員尚未脫離險境，接下來幾天將會是關鍵。

中科院表示，今天一早九鵬基地進行餘料銷毀作業時，多名弟兄在室外作業，但不知為何會突然引起大規模燃燒，總共有4人被燒燙傷，全案的詳情仍在調查中。

國軍高雄總醫院左營分院院長洪恭誠表示，最嚴重傷患為52歲的張姓男子，全身有95％的燒燙傷，目前仍未脫離險境，這幾天將會是關鍵期，而醫院將會每天開會、全力救治。

另外3位傷患分別是有40％二到三度燒傷的39歲洪姓男子、二至三度燒傷面積達61％的陳姓男子，1輕傷患者則是耳後有5％二度灼傷，目前3人分住進加護病房及普通病房救治。