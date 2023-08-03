今年第6號颱風卡努移動速度緩慢，為北部帶來不少風雨，今（3）日北北基停班、停課，許多人都關心明日是否還有機會放颱風假。對此，有網友納悶地問，「台人為何這麼愛颱風假？」引發熱烈討論，許多人都認為，颱風假能夠合理不上班，嗨喊：「撿到的感覺就是爽啊」。

原PO在論壇《Dcard》發文指出，勞基法並沒有硬性規定颱風假雇主應該要支付薪水，也就是說，放颱風假的員工當月可能會被扣除部分薪資，但每次只要一有颱風生成，許多人就期待能停班停課，原PO說：「如果上班這麼累，不是應該換工作嗎？」況且，還有雇主會提供雙倍薪資給颱風假上班的員工，這讓他不禁納悶，「為什麼大家這麼喜歡颱風假？到底是什麼都市傳說？」

貼文曝光後，一票網友異口同聲表示，主要因為颱風假能帶來小確幸，開心地說：「賺到、撿到的感覺就是爽啊」、「可以不用任何理由放假，我還是覺得很爽」、「因為想要合理不上班」、「擁有多餘的時間會很爽」、「放假超爽的好嗎，誰不喜歡，撿到一天超開心」。

不僅如此，也有人感慨，自從大學畢業成為上班族後，再也沒有寒、暑假，就會開始期待颱風假的小確幸，尤其是在周五或是周一放颱風假，「那種小連假的感覺就是爽！」若颱風滯留，或出現回馬槍的路徑，還有可能連放2天，「不過這種非常罕見，只有遇過幾次而已」。