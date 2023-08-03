民進黨政府補助各縣市5358億元的前瞻預算，被發現光高雄市就拿了1265億元，將近四分之一。其中高雄前鎮漁港申請3千萬，最後拿到81億元預算，也讓外界質疑。而國民黨最美發言人李明璇獲得徵召，挑戰超綠的高雄市前鎮小港區立委選戰，她3日就在臉書上爆出得標廠商的「黑歷史」，引發討論。

李明璇3日在臉書上表示，「這幾天大家對前鎮漁港獲前瞻計畫81億有很多討論，作為在地立委參選人、高雄女兒，我也認識幾位高雄的遠洋漁業界大佬，我很清楚知道，台灣擁有世界一流的遠洋漁船船隊，且前鎮漁港需要被重視。我可以很負責任地跟大家說，前鎮漁港不只是前鎮人的驕傲，更是高雄人的驕傲，也值得成為台灣人的驕傲。它不只是高雄最大、還是全台最大的遠洋漁港，而且全台灣漁獲量最多，且能停泊最大噸級的漁船，前鎮漁港為全國級的遠洋漁業重鎮，這是事實」。

同時李明璇也提醒高雄市政府，前幾天審計部剛出爐的審核報告，就直接點名「高市府對前鎮漁港再造的規劃設計及監造」並不夠周延，要檢討改進；點名「海洋局」：辦理高雄市漁民服務中心及漁會大樓外觀修繕等工程，惟規劃設計及監造尚欠周延，要檢討改進；再點名「水利局」：前鎮漁港雨污水下水道系統，場域內部分污染源事業用戶未配合接管，而且水污染防治許可證未獲核發，要檢討改進。

李明璇也指出，不僅執行過程有檢討之處要改善，這個眾所矚目的「前瞻計畫」，雖然大力補助高雄發展，但根據審計部報告，也很清楚說明「高雄必須負擔近700億的自籌款」。最後李明璇也質疑，「為什麼該間營造廠商能得標前鎮漁港20多億的『多功能水產品運銷中心』統包工程？這家公司違反勞動法令多達235次，卻能從設計、監造、施工等等，直接統包一條龍。前鎮漁港如此重要，斥資甚鉅，竟由一家廠商來負責，請問有什麼特殊理由可以得標？麻煩政府出來說清楚」。