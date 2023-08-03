以嚴刑峻法聞名於世的新加坡，周四（3日）又處死1名因走私海洛英的39歲男子。這是過去9天之內星島第3度執行死刑，罪名均與毒品販運有關。

綜合《衛報》、美聯社報導，新加坡中央肅毒局（Central Narcotics Bureau）聲明，39歲新加坡籍馬來西亞男子拉蒂夫（Mohamed Shalleh Adul Latiff）2019年因「意圖走私」持有55克海洛英遭判處死刑，已於周四行刑問吊。肅毒局表示，這些海洛英足以讓640名吸毒者嗑藥1星期。

法庭文件指出，拉蒂夫原職貨運司機，2016年因持有毒品就逮，2019年判刑，2022年上訴遭駁回。拉蒂夫出庭受審堅稱，他犯案時以為自己是替一名友人運送私菸，出於對朋友的信任，他並未檢查袋子裡的物品。他積欠這名友人借款未還。

新加坡今年7月28日處決一名因販運毒品遭定罪的女囚。

拉蒂夫周四死於絞刑之後，成為新加坡2022年3月以來第16名、今年第5名處死的罪犯。新加坡政府此前因新冠肺炎疫情大流行暫停執行死刑2年。周四是新加坡今年第5名囚犯問吊，也是2周之內處死第3人。上周三（7月26日），57歲新加坡籍男子胡賽因（Mohd Aziz bin Hussain）因販運約50克海洛英問絞。上周五（7月28日），45歲新家坡籍女子迪加瑪尼（Saridewi Binte Djamani）因販賣約30克海洛英遭處絞刑，她是新加坡近20年來首見女性遭當局處決。

聯合國已對新加坡實施絞刑表達譴責，並呼籲星國政府中止死刑。縱然來自人權組織團體的國際壓力不小，新加坡堅持死刑是遏止毒品販運的有效手段。新加坡反毒刑罰嚴格程度在全球數一數二，販運毒品超過500公克大麻或15克海洛英就可以處以死刑。

批評新加坡的人士認為，新加坡嚴刑峻法懲罰的是低端的走私販運者，這些出身弱勢團體的人常受到販毒組織招攬犯案，愈來愈多國家廢死，新加坡卻自外於這股趨勢。鄰近的泰國已讓大麻合法化，馬來西亞今年也針對重大犯罪終結了強制死刑的作法。