美國海軍陸戰隊作戰測試與評估第一中隊（VMX-1）的F-35B隱形戰機在陸地上降落

美國海軍陸戰隊才在南加州長 50英尺（約15公尺）寬的太平洋濱海公路（Pacific Coast Highway）上降落了1架F-35B戰機，在加油和重新武裝後，便從這條舊公路上再度起飛。而在這個簡易前線武裝和加油據點，1架海軍陸戰隊 MV-22 「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機將1枚魚雷轉交正在等待的海軍 MH-60R「海鹰」直升機。

據《動力》（The Drive）網2日報導，眼前的一切就是未來美國海軍陸戰隊將在太平洋執行任務的狀況。美國海軍陸戰隊明白，未來要在印太戰區打贏任何戰爭，就必須在十分嚴峻的環境下，以前所未有的方式，和其他軍種合作。而準備打贏這場戰爭，並擬定所需的戰術，就落在陸戰隊作戰測試與評估第一中隊（VMX-1）肩上。

本周VMX-1從海軍陸戰隊，空軍和海軍集結了9支中隊和其他單位，以進行「黑曜石冰山」（Obsidian Iceberg）的最新一輪演習。透過相關演訓，讓能短場/垂直起降（STOVL）的F-35B戰機落實分散式作戰概念，以設法解決在偏遠地區幾乎沒有基本後勤支援，更別說是既長又乾淨的跑道上，操作5代隱形戰機的相關挑戰，繼而提高F-35B的戰力。

此外，這次演習還在於利用VMX-1的多類型機隊，以快速開發和驗證戰術、技術和流程，以有效執行「遠征前進基地作戰」（EABO）的新作戰概念。