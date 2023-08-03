台電外包工程車3日中午行經桃園市復興區雪霧鬧橋翻覆釀4OHCA、2傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

台電外包工程車3日中午行經桃園市復興區雪霧鬧橋翻覆釀4OHCA、2傷，桃園市勞檢處調查，該外包商為台中的宇正營造公司，承攬台電約7000萬的巴陵配電桿線改建輸電鐵塔工程，初步了解台電並未派工，但因公司廖姓負責人也在傷亡名單內，尚待調查釐清，也將進一步調查是否有非法聘僱移工的狀況。

卡努颱風來勢洶洶，台電輸變電工程處北區施工處承攬商工程車3日中午行經復興區雪霧鬧橋附近轉彎處時，連人帶車不慎翻落大約50公尺深邊坡，據了解1車6人包括廖姓老闆、員工，以及4名泰籍移工，其中包含老闆在內的4人尋獲時已失去生命跡象，另2名泰籍移工則受傷送醫中。

桃園市勞檢處調查，該外包商為台中的宇正營造公司，承攬台電約7000萬的巴陵配電桿線改建輸電鐵塔工程，因並非在施工時發生意外，不屬於職場上的職業災害，但若確實是外出工作，仍算是交通往返上的職業災害，但因初步了解台電並未派工，會進一步調查釐清。

據調查，失去生命跡象的廖姓男子為宇正營造公司的實際經營負責人，台電和宇正公司其他人並不知悉為何會出工，且據台電所述，該工程並不符合申請移工條件，不排除有非法聘雇失聯移工的可能，尚待進一步調查釐清該公司是否有其他管道申請移工。