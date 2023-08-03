國民黨總統參選人侯友宜日前訪問日本，返台時在機場談話表示，此行與日本政要談的都是台海危機，他也充分表達「用我的生命顧台灣，至死不渝」的立場，以及兩岸要建立對話避免戰爭、我方也要提升自我防衛能力，會做到讓台海安定、台灣安全，堅決民主自由的盟友都能安心。前立委郭正亮指出，侯友宜訪行訪日的表現是全面加分且很有智慧，提出「台灣沒事，日本沒事」的論述與民進黨做對照，美國、日本、大陸對侯都相對友善，是空前的好機會，就看侯能不能自己起來。

郭正亮今(3日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，侯友宜此行訪日，全面都是加分，用「台灣沒事，日本沒事」來對照「台灣有事，日本有事」這個是很有智慧的，明明可以沒事，為甚麼要搞自已有事，再去逼日本出兵幫忙。

郭正亮直言，民進黨已經暗示他們對於兩岸對峙的態勢無力挽回、對於戰爭即將到來的恐慌無能為力，所以提出的論述都是「台灣有事，日本有事」，跟其他國家綁在一起，漢光演習也越演越大，連美媒都用直接在標題點出「漢光演習為甚麼引人注目，因為戰爭正在逼近」，也是史上第一次有美軍顧問到現場評分。但日本人一定希望沒有戰爭，從這個基調來看，侯友宜會是讓日方比較放心的人。

此外，郭正亮也指出出另外2個加分點，其一是應對颱風來襲有做必要的處理，其二就是拍攝一則吃日本泡麵的影片，應該是回憶起警察生涯的一些記憶，侯團隊應該趁勢放出一些侯友宜過去當警察時吃泡麵的照片，更有親切感。

郭正亮認為，侯友宜對於「戰爭與和平」的兩岸問題，已經提出答案，就是「台灣沒事，日本沒事」，講出他會如何謀取和平。郭指出，國民黨是在野黨，就算在國外也抓緊機會對照與執政黨的不同，展現出他更值得大家支持，現在侯訪日的更多內容慢慢出來，像是點出要回到前總統馬英九執政的現狀，去對照民進黨即將失控、瀕臨戰爭的危險現狀，這一點就有很多議題可以講。

郭正亮表示，侯友宜此行有把選舉主軸拉回「戰爭與和平」，現在對侯也是空前的好機會，因為美國、日本都認為侯當選總統是比較安全，美、日、大陸對他也會是相對友善，就看侯自己的支持度能不能起來。