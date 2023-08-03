內政部次長兼國家住都中心代理董事長花敬群宣布加碼，高雄市今年底社會住宅將興建1萬8361戶。（崔正綱攝）

副總統賴清德（中）、內政部次長兼國家住都中心代理董事長花敬群（左）、高雄市長陳其邁（右）今日出席「本和安居」動土典禮。（崔正綱攝）

「本和安居」位於三民區鼎文街、鼎勇街口，鄰近本和里滯洪池公園；建築規模為地上14層、地下3層，可提供245戶，預計2027年6月完工。（高雄市都發局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄三民區社會住宅第3案「本和安居」今日動土，將提供245戶預計2027年6月完工。副總統賴清德、內政部次長兼國家住都中心代理董事長花敬群、高雄市長陳其邁等人出席，花敬群宣布年底高市從預計1.5萬戶加碼至1萬8361戶；賴清德則表示要擴大年輕人住屋需求，如果他有機會執政，任內會各別增加社會住宅、增加租金補貼總戶數，目標達到百萬戶。

「本和安居」位於三民區鼎文街、鼎勇街口，鄰近本和里滯洪池公園；建築規模為地上14層、地下3層，可提供245戶，並在低樓層規畫設置社區集會空間及店鋪等，總經費為12億9086萬元，全由中央負擔，今日動土，預計2027年6月完工。

花敬群指出，高市目前共興建12121戶社宅，原定今年目標是15000戶，這次加碼今年底至18361戶。

賴清德指出「社會住宅到底是地方做的多、還是中央做的多？」，他說，自從2016年住宅法修訂通過後，一直到他擔任行政院長之前，社會住宅推動的主力，一直都是地方政府，中央提供土地、資金，協助規劃設計，也就是「地方為主、中央為輔」運作，在這種狀況下，成績當然會算到地方政府。

賴清德表示，但他擔任行政院長期間，發現地方的動能已經漸漸不足，內政部說明應要另闢爐灶，中央要承擔責任站在第一線，這也是為何要推動國家住都中心的由來。「國家住都中心成立之後，中央站在第一線，變成主力興辦、地方政府來協助，這個動作就很快了」，他表示，當住都中心成立後，數字增加了，成績又算到中央政府來了，未來可以想見，數量一定會持續增加。

賴清德也稱讚陳其邁，為何高市府短時間從400多戶至1萬8千戶？完全是因為高市府有整合的平台，能直接與中央對口，展現積極性；高雄市政府的社宅今年底會有18000多戶，到目前為止，「不管哪個縣市、現任或卸任市長，任內社會住宅興建最多的就是陳其邁」

賴清德表示，未來中央在2024年5月20日蔡英文總統卸任之前，包括興建完工的，或已經發包確定要興建的就有12萬多戶、包租代管有8萬多戶，總共20萬戶社會住宅是一定會兌現的。他希望在這個基礎上，擴大年輕人居住需求，如有機會，希望社宅再增加13萬戶，總共25萬戶、包租代管8萬戶再加17萬戶至25萬戶，加起來共50萬戶。

賴清德說，目前租金補貼是24至25萬戶，未來會再增加26萬戶，來到50萬戶，25萬加25萬加50萬等於100萬戶。他指出「為什麼要有100萬戶這個目標？主要是目前租屋住戶需求有80幾萬戶」，未來有機會在他擔任總統任內，滿足租屋住戶所有需求，相信在全世界許多國家比較中，台灣在社會住宅制度滿足年輕人，滿足弱勢民眾住戶的需求，一定是走在前面，這也是台灣進步文明的表徵。

另外，賴清德稱也提供年輕人安心成家優惠貸款，他表示目前貸款最高金額是800萬，將會提到提高到1000萬、目前的租金補貼是半碼0.125％，將會再增加1碼！「若想擁有自己房子，政府也會提供幫助完成夢想」

最後賴清德提及，另一政策很重要，為行政院已經宣布通過囤房稅，利用全國總歸戶，再加上房屋稅的差別稅率，把空屋稅、囤房稅的概念整合在裡面，避免投機炒作，讓想要擁有的人，能夠實實在在的擁有自己的房子。