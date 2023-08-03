午後，滬指震盪拉升，創業板指亦持續走強，券商股繼續走高，方正證券等多股漲停，銀行板塊異動，蘭州銀行一度衝擊漲停，金融軟體股活躍，兩市上漲個股有所增多。尾盤，個股跌多漲少，兩市逾2,800檔個股下跌，3日成交人民幣8,329億元。截止收盤，滬指漲0.58％報3,280.46點。深成指漲0.53％報11,163.42點。創業板指漲1.06％報2,241.98點。

盤面上，醫藥、金融、太陽能等相關類股漲幅居前。汽車、重金屬概念股跌幅居前。

上證指數連升兩日 7月漲2.8％
滬指半日漲1.9％ 深成指漲2.3％
滬指開盤漲逾1％ 深成指漲1.5％
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