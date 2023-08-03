為拓展CDMO業務，達邦近年投入設置20KL醱酵生產線，第一期擴產於明年中完成後，產能將增加數十倍，明年下半年會再增設一個20KL醱酵槽，產能可再進一步提升。

產品組合優化策略已逐步顯現的達邦，上半年營收1.97億元，年減15.01％，但高毛利的酵素產品出貨比重提高，拉動毛利率增加5.94個百分點至7.95％，營業損失大幅縮減43.26％，相較去年同期有業外匯兌收益下，上半年稅後虧損2,412萬元，仍較去年同期虧損減少，每股淨損0.51元。其中，第二季毛利率11.54％，不僅較第一季提高7.11個百分點，更創近十季新高，營業損失也縮小至843萬元，足見本業表現已大幅好轉。

劉郁芬表示，迎合全球禁抗風潮的動物保健市場趨勢，未來高附加價值的動物保健產品比重拉高，毛利率將大幅改善，2024年全面展開CDMO業務，營運規模進一步擴大，營收、獲利同步成長可期。

以專業微生物醱酵整合工程技術為核的達邦心，專注於高效動保蛋白原料與功能性添加劑產品開發，產品線原本僅有固態醱酵技術生產黃豆水解胜（月太）、醱酵豆粉等功能性原料，近年持續投入量產醱酵生產線設備，增加液態醱酵技術生產益生菌、酵素等功能性動物保健產品。

劉郁芬表示，目前已開始出貨酵素產品給美國大型全球行銷國際動物保健及營養策略公司，隨著取得更多國家的飼料添加劑輸入許可登記證，預期第四季起出貨量將逐月跳升。此外，CDMO已接獲國內酵素研發設計公司訂單，年底前開始貢獻營收；達邦也接洽越南原有客戶，已交付益生菌、酵素配方產品樣本給客戶測試，預期第四季開始出貨。

劉郁芬說，更名後的達邦，已設下3年內動保產品營收比重提高到3成，5年內動保產品營收與原料產品達到1:1的目標，未來獲利成長動能將優於營收。