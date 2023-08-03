僅管一度遭到逆轉陷入落後，美國隊3日在超級循環賽首戰靠著長城火力轟垮委內瑞拉，3局下猛攻13人次，厄利（Tyler Early）3分砲逆轉，韓裔捕手朱（Bryant Justin JU）再補上2分炮，單局攻下8分，終場以11比4勝出。

同樣帶著1勝1敗進入超級循環賽的2隊，美國隊在2局下先馳得點，但委內瑞拉在3局上攻下2分逆轉，不過美國隊很快展開反攻，3局下連續3支安打，厄利3分炮一棒將戰局逆轉。

美國攻勢並沒有因此停下，亨利（Leyland Henry Jr.）安打後擔任捕手的朱又補上一發2分炮，單局猛攻13人次攻下8分。4局下剛接替登板的歐曼（Michael John Ohman）首次站上打擊區就敲出本屆首轟，2分炮助隊擴大領先優勢。

終場美國就以7分差勝出，拿下超級循環賽第2勝，目前複賽戰績2勝1敗，委內瑞拉則是1勝2敗。