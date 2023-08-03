「漂浮西洋棋盤」上面還有金門風獅爺、戴勝、歐亞水獺等特殊造型的西洋棋，超級吸睛。（于家麒攝）

鎮長陳文顧期盼藉此能讓更多人看到金湖鎮之美，帶來更多觀光人潮。（于家麒攝）

「薏米emi」在金門太湖的第一件作品「漂浮斑馬線」，已在地區造成轟動。（于家麒攝）

「獺上太湖-漂浮船」的出現，更讓大批遊客與當地民眾爭相前往拍照。（于家麒攝）

金門風景名勝-太湖的堤岸上，近日漂來一座看似浮在半空中的「西洋棋盤」，打探之下原來是金湖鎮公所特別請來3D地景彩繪達人「薏米emi」，趕在杜蘇芮颱風來臨前繪製完成的作品，上面還有金門風獅爺、戴勝、歐亞水獺等特殊造型的西洋棋，超級吸睛，吸引大批遊客與當地民眾爭相前往拍照打卡，瞬間已成為網紅新景點。

「漂浮西洋棋盤」是「牧田創意彩繪工作室」廖駿杰和陳詩薏（薏米emi）夫妻倆，繼「漂浮斑馬線」與「獺上太湖-漂浮船」後，在金門太湖堤岸的第三件經典作品，他們多次與金湖鎮公所合作，已在鎮內各處景點留下許多有趣的作品。

鎮長陳文顧表示，近年鎮公所積極推動文創彩繪，之前已邀請「薏米emi」夫妻倆在陳景蘭洋樓附近彩繪海底世界，還有復國墩漁港的圍牆、新市里街道上的古早味公車，以及太湖旁等分別完成特色彩繪，都廣受鄉親與遊客們的大力讚揚，這次再增加「漂浮西洋棋盤」及溪邊圓環噴水池的彩繪，期盼能讓更多人看到金湖鎮之美，也希望藉此為地區帶來更多的觀光人潮。

「漂浮西洋棋盤」是由台灣的「薏米emi牧田創意彩繪工作室」廖駿杰和陳詩薏夫妻之手，他們多次與金湖鎮公所合作，在金湖鎮各處景點留下許多有趣的作品，這次原本打算花3天彩繪，沒想到因杜蘇芮颱風攪局，只能「和颱風賽跑」。

陳詩薏說，因為工作排程，他們夫妻倆到金門原本打算花3天的時間來完成彩繪，沒想到杜蘇芮颱風攪局，只能趕工在清晨4：40起床，天還沒亮就出門，就為了能多畫幾個小時，終於在一天的時間內完工。妙的是，在剛開始打稿階段，就有路過的旅客已猜出她這次要設計的主題，真的很厲害！

陳詩薏表示，這次選擇畫西洋棋盤，是因為黑白相間的格子圖樣，會使立體感更加充足，視覺效果更好，而且她觀察到大部分都是一群遊客一起來拍照打卡，因此選擇棋盤，可以讓更多人選擇站在棋盤格上，拍照樂趣會更多。創作「漂浮西洋棋盤」，也能讓已經在太湖旁畫過「漂浮斑馬線」與「獺上太湖-漂浮船」連成一線，讓整條堤岸都是「漂浮系列」。

前來拍照的遊客林小姐表示，之前就有來拍過「漂浮斑馬線」和「獺上太湖-漂浮船」，效果很棒，打卡上傳後親友們看見都非常驚訝，一直問她在哪拍的也要來朝聖。這次聽到又多一處景點，就趕緊揪朋友來拍照。林小姐也說，台灣雖然也有類似的彩繪景點，但都很分散，一處景點頂多僅有一個，像這邊短短一道堤防就有3個景點，「買1送2」的概念一次拍個夠，真的很推薦大家一起來拍美照、當網美。