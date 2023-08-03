北科與熱炒店的白飯之亂，在7月中成為討論焦點，過程中熱炒店王姓老闆宣布16日無限期暫停營業，引發網友力挺同情，不少人更出征北科大資財系，如今僅過18天熱炒店就宣布復出，網紅陳沂就嘆學生怎可能鬥得過邪惡的大人，更酸「有人做壞事嘴巴卻說著善良」。

熱炒店高調宣布復出後，陳沂就在臉書發文酸「白飯之亂的熱炒店，之前宣布無限期停業，結果不到一個月又重新開幕」，她接著表示，自己當初就說了，老闆宣布停業的手段很壞，一來帶輿論風向，讓學生這邊被鞭更慘，二來還能趁機避免店內違規事項被檢舉稽查。「反正風頭過了，該弄的搞好了，再重新營業，輿論一樣會說支持」，陳沂酸，因為現在老闆是大眾心目中「可憐的受害者」。她補充，白飯之亂兩邊都有問題，但顯然學生鬥不過邪惡的大人，自己也不是什麼神預言，只是看透真相的邪惡大人。

不到一小時後，陳沂再度發文「我討厭的就是偽善跟矯情，明明在做很壞的事，嘴巴卻說著善良」、「我如果要毀掉那個人，就會用最狠的手段，讓他萬劫不復，我就是這麼壞！如果本來就要放過他，自然會給他一條後路走，但我也不會說自己多善良」，意有所指說「很多時候自己都騙過自己了，才能理所當然說自己多善良，卻做著邪惡的事」。

文章貼出後引發網友議論，力挺老闆的網友留言：「只能說老闆經驗比較老道吧？說邪惡有點太過了」、「不能這樣說吧，半個月沒做生意老闆損失也不小，我不相信會為了跟學生爭面子停業」、「這樣你也能批評ㄧ個老闆、全世界沒有人能讓你喜歡」，但許多人也認同陳沂：「早就知道老闆會玩這招了」、「這老闆手段真的強，公關公司都該學學」、「老闆一看就老江湖，全身都是戲」、「看一堆喊支持老闆的就知道，這社會有多好操控」、「失智列車再次啟動，這些日子應該是處理KTV設備去了」、「名符其實熱炒店，老闆炒功一流」。

有網友則質疑「老闆也沒強調自己有多善良吧」，陳沂反駁，稱老闆積極受訪，每次都矯情的說不要為難學生，放過學生，笑死。強調她討論的是討論的是老闆的矯情，兩邊都有問題，學生這邊至少從來沒在那邊講善良，放過老闆這種話，也不是主動找媒體的人。