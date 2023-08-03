澳洲國立美術館今天表示，調查發現3件雕塑可能是從柬埔寨「非法出口」之後，將把它們物歸原主。

法新社報導，澳洲國立美術館表示，這些9至10世紀的青銅雕塑2011年被英裔收藏家拉奇福德（Douglas Latchford）以150萬美元的價格買下，後來「確鑿證據顯示他涉及文物非法交易」。

拉奇福德於2020年去世，去世前1年，他被控走私柬埔寨遭盜竊和掠奪的文物。

在移交儀式上，澳洲藝術特使坦普爾曼（Susan Templeman）表示，將這些雕塑交還柬埔寨，是「糾正歷史錯誤的機會」。

柬埔寨駐澳洲大使充伯蘭（Chanborey Cheunboran）將此次移交描述為「歷史時刻，也是糾正過去不公正現象、增強文化財產價值以及認識到保存和保護文化遺產重要性的重要一步」。

這些雕像將在澳洲展出3年，與此同時，柬埔寨政府正在金邊為它們準備新家。