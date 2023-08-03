合作金庫銀行於8月2日在總行大樓舉行2023年研究獎金頒獎典禮，由代理董事長林衍茂頒獎。今年度申請人來自國內各大學院校，包括台大、清大、台北大、中正等各校優秀學生，經評審後共計22名學生獲獎，其中碩士班研究生14名，每名可得獎金2萬5仟元；大學生8名，每名可得獎金1萬8仟元。

合作金庫鼓勵學生對經濟、金融等議題深入研究，自民國43年即開始舉辦此項獎勵活動，至今累計獲獎學生共有881名，頒發獎金超過新台幣1,000萬元。今年申請合庫研究獎金的論文範圍包含金融創新、新創企業募資、資訊安全、電子支付、永續發展、金融科技及環境、社會與公司治理原則（ESG）等，皆為目前金融界關注的重要議題。

合庫研究獎金的最大特色，是沒有限定申請人必須為客戶或客戶的子女，也沒有限制就讀的科系，只要成績達到規定，並且撰寫一篇有關經濟、金融或銀行實務的研究論文，即可提出申請。隨著國內高等教育的普及，獎勵對象也從大學生擴大到碩士班與博士班研究生，給獎金額亦不斷提高。合庫非常歡迎各大學四年級以上及碩、博士班學生，明年度同樣踴躍報名。