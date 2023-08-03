美國海軍外型最簡潔的匿蹤軍艦朱瓦特號(USS Zumwalt,DDG-1000 )，原計畫更換母港，從加州聖地牙哥，移轉至密西西比州帕斯卡古拉(Pascagoula)，結果出航後僅一天，就遇到疑似故障問題而返回聖地牙哥，原因未公開。

美國海軍新聞(US Navytimes)報導，美國海軍水面部隊發言人亞伯拉罕森(Arlo Abrahamson)沒有太多說明，僅表示「我們預計這艘軍艦將在不久後，會再次出航」。

朱瓦特號排水量達到1.1萬噸，有著極致簡潔的外型，沒有多餘的複雜彎曲，使得雷達截面非常的小。不過原本艦首的2具155公釐艦砲已停止研發，因此目前陷入武裝不足的窘境，這也是朱瓦特號前往密西西比州帕斯卡古拉的主要任務。亞伯拉罕森表示，「它將在那裡進行技術升級，確保朱瓦特號仍然是美國海軍技術最先進、殺傷力最強的艦艇之一，其中包括加裝海軍的快速打擊高超音速飛彈系統(Navy’s Conventional Prompt Strike hypersonic missile system )。」

朱瓦特號的砲位會改成高超音速飛彈發射器，以發射海軍高超音速打擊飛彈。(圖/洛馬公司)

但他拒絕技術問題的細節，也沒透露為何出航一天就返回聖地牙哥的原因。

做為155公釐先進艦砲取消後的B方案，美國海軍計劃在2025年，將朱瓦特號上安裝高超音速武器，也就是前述提到的高超音速打擊飛彈。洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)負責發射器、武器控制系統和飛彈的研發，而英格爾斯造船廠(Bath Iron Works)要協助改裝工程。

去年秋天，這艘驅逐艦結束了在西太平洋的首次作戰任務，這是為期三個月的行動，有一系列聯合演訓，包括與美國空軍 B-1 轟炸機共同進行的模擬海上火力訓練，以及新的反水雷演習。

朱瓦特級僅有3艘：朱瓦特號(DDG-1000)、麥可•孟蘇爾號(DDG-1001)、林登詹森號(DDG-1002)。目前還未決定麥可•孟蘇爾號與林登詹森號部署在哪裡。朱瓦特號首次部署，可能會在 2026 年末或 2027 年初進行，將在美國第七艦隊和美國印度太平洋司令部的指揮下，以特殊軍艦的身分和其他軍艦一起運作。