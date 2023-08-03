有遊客在台東都蘭海邊遭浪捲走。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

有遊客在台東都蘭海邊遭浪捲走。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

有遊客在台東都蘭海邊遭浪捲走。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣東河鄉都蘭村海邊今天下午發生溺水意外，1名年約40歲的張姓男子因浪太大被捲到外海，同行友人立即報案求救，海巡和消防人員都趕到現場，不過目前海浪太大，以岸際搜索優先，同時申請空勤直升機搜索。

3人北部到台東旅遊，2男、1女在都蘭海邊戲水，2男因風浪太大被捲入海中，其中1人奮力游回岸邊，40歲的張姓男子則被捲到外海，同行友人立即報案求救。

台東縣消防局東河分隊小隊長吳慶東表示，報案人為附近撿拾木頭的民眾發現1對男女不時望著海的方向，經詢問才知道是這兩人的朋友溺水，目前還沒發現待救男子，因海浪洶湧，船艇無法下水，除了岸際搜索也會申請空勤直升機支援。

海巡署第十巡防區指揮部 3日下午3點45分接獲民眾通報，台東縣鉛橋海灘岸際前方海域有2名男性民眾疑似溺水無法自行上岸，經海巡人員到場搜救後，發現1名民眾已自行上岸，另1名因海象不佳仍未尋獲，目前現場由海巡人員持續搜救中。

台東都蘭發生遊客遭浪捲走意外，水上摩托車加入搜救行列。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

第一三岸巡隊表示，報案民眾在台東縣鉛橋海灘發現有2名民眾在海上揮手求救，本隊獲報後立即派遣伽藍安檢所及第二機動巡邏站攜帶遙控式救生圈及救生艇等相關救援裝備趕赴現場實施搜救，同時聯繫台東縣消防局、空中勤務總隊及台東縣水上救生協會等單位派員前往救援。海巡人員抵達現場後，發現其中1名民眾已自行上岸，另1名尚未尋獲，且因受卡努颱風外圍環流影響，目前岸際風浪過大無法施放救生艇下水搜救，現場持續由海巡人員於該處海域岸際持續搜救中。

台東都蘭發生遊客遭浪捲走意外，空勤直升機進行空中搜索。（讀者提供／蔡旻妤台東傳真）

第一三岸巡隊呼籲民眾，颱風來襲期間切勿前往岸際及港區逗留觀浪或從事其他水上活動，且即將進入東北季風季節，東部沿海岸際常有長浪發生，提醒民眾若於海邊、岸際發現任何危難狀況需要協助，請撥海巡署報案專線118。