雲林縣國二少年小維（化名）有先天聽障問題，因打架由雲林地方法院少年法庭裁定收容，收容期間雲林第2監獄發現聽障造成小維心理受影響，化身「麥田捕手」積極連結各方資源協助裝配助聽器，小維出所後由校方與少年法庭持續協助重返家庭與學校，不僅重建人際關係，更找回學習動力。

小維國小時曾配戴助聽器，但因害怕被歧視而很少使用，後來疫情期間少與人互動，造成他語言與聽力訓練不足，上國中後更面臨環境變動及各項人際壓力，導致行為出現偏差，學校雖積極與家長溝通，針對小維聽力問題、校園生活適應方面給予協助，但效果有限。

雲二監表示，小維在雲林少年觀護所收容期間，輔導員及心理師幾次晤談輔導後發現，聽力障礙可能是造成小維行為偏差的主因，進一步聯繫學校，得知小維家庭經濟拮据，無力為他購買新助聽器。典獄長林文宗了解小維的情況後，秉持「不放棄任何一個孩子」信念，連結各方資源為小維展開家庭援助。

雲二監首先安排小維接受聽力檢測，再由學校老師評估小維家庭經濟狀況，陪伴小維與媽媽至助聽器店家選購適合型號；雲林縣政府社會處及輔具中心則提供行政上的協助，廠商也共襄盛舉給予優惠價，最後購買助聽器不足金額部分，由二監消費合作社公益金捐款支付，結合各方資源促成這樁美事。

雲二監指出，小維離開矯正機關後已回學校，由校方持續關懷學習狀況，少年法庭則督促小維配戴助聽器，並與家屬保持溝通聯繫。藉由二監、學校、少年法庭3方共織的防護網，成功接住了可能在懸崖邊失足的小維，各界的關懷不僅引導小維回到正軌，更成為未來正向成長的力量。