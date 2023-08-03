國民黨總統參選人侯友宜昨(2日)結束3天訪日「友誼之旅」，在72小時內會見了36位跨黨派國會議員。侯友宜重申，日方政界非常擔憂台海危機，而他要用性命顧台灣至死不渝。媒體人陳鳳馨今(3日)在《大新聞大爆卦》節目提到，她有一位長期觀察日本政界的日本友人表示，侯友宜這次訪日很成功，三天下來，日本政界對侯友宜的肯定度大大提升。

「侯友宜必須要莊敬自強，他必須要把自己的聲勢給拉高！」陳鳳馨提到，侯友宜當然也有他的相對優勢，這一次他訪問日本，「我有一位觀察日本政界很久的日本友人，他的中文非常好，他會常常傳一些日本政界的訊息給我」，就是關於誰誰誰是哪一個派的，過去的歷史經驗，好好好多政治人物，一個個都分析給她看。

陳鳳馨指出，在侯友宜訪日的時候，她這位日本友人嘲諷得不得了，他說你侯友宜去日本沒有用啦，日本現在反國民黨反得要命，然後你這樣做怎麼樣什麼等等。可是第一天、第二天、第三天下來，這位友人昨天(2日)跟她講說，他覺得侯友宜這次訪問日本很成功！

「他說其實日本政界的人，對侯友宜的肯定度大幅度地提升！」陳鳳馨強調，這跟日本反國民黨的氛圍，形成很強烈的對比。這位友人的結論是這樣子：日本現在的政界當然是歡迎賴清德的，但是能夠接受侯友宜，然後對於柯文哲還有很多很多問號。

陳鳳馨直言，侯友宜的好處其實就在於沉穩，但這個沉穩其實在台灣的新聞媒體上面沒有爆點，他必須要做很多的改善。包括他訪問日本，還有9月份將訪問美國，得到的成績也會有相當的幫助。他自己要加強的是，在台灣的新聞的爆點，以及他在政策上面更強而有力的訴求點，以及跟所有的在地的連結度。「他必須要一天當三天用了啦！一天當兩天用可能都不夠！」

「兄弟各自努力啦！」陳鳳馨表示，他們最後會藉由小雞的努力而出現一個，中央沒有整合，但選民自動整合的現象。