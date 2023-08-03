每個人面對愛情的態度都不一樣，有些人喜歡就會大膽追愛，有些人則因為害怕被拒絕，而總是猶豫不前。大陸命理專欄《星座不求人》分享，天蠍座、雙魚座和水瓶座雖然平時人緣很好，桃花運非常旺盛，卻因為面對感情總是過於謹慎小心，而遲遲等不到真愛。

▎天蠍座

天蠍座外冷內熱，看似很花心，其實很專一，深入接觸就會發現他的好，但有時對待感情又太優柔寡斷，面對他人的告白，總是想要盡可能完美地處理，不想傷害對方，然而這種行為反而會讓對方抱有希望。天蠍座的外冷內熱，讓他們就算遇到真愛也可能錯失，再加上悶騷、有話不直說的個性，往往讓真愛來的十分波折。

▎雙魚座

雙魚座個性溫和浪漫，面對感情深情專一，加上開朗可愛的特質，在每個環境中都像溫暖的小太陽一樣，並且總在不自知的狀況下散發魅力、吸引他人注意，很容易就搏得眾人好感。對雙魚座來說，愛是生命中最重要的事物之一，一旦雙魚座喜歡上一個人，就會心甘情願為對方付出，甚至改變自我，因此就算身邊桃花不斷，也絕對不會寧缺勿濫。

▎水瓶座

水瓶座做任何事雖然看起來很散漫，但其實都非常認真，對待感情也是如此，在漫不經心的背後隱藏著害怕被傷害的心。水瓶座的社交手段圓滑和諧，總是流露出恰到好處的溫暖，同時也是智慧型擔當，因此桃花運十分旺盛，然而真愛卻不是那麼容易遇見的，就算真的遇到了也會畏手畏腳，因為害怕被拒絕而猶豫不決，不敢大膽追愛。