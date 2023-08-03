台中市太平區公所3日舉辦「銀領風潮．性平舞蹈比賽」，與會的太平區各社區照關懷據點組成的隊伍在舞台中隨著樂音熱情搖擺，展現銀髮活力。（台中市太平區公所提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區公所3日舉辦「銀領風潮．性平舞蹈比賽」，與會的太平區各社區照關懷據點組成的隊伍在舞台中隨著樂音熱情搖擺，展現銀髮活力。（台中市太平區公所提供／馮惠宜台中傳真）

台中市太平區公所今（3日）於慈明高中舉辦「銀領風潮．性平舞蹈比賽」，以性平為主題，廣邀太平區各社區照關懷據點組隊報名參加舞蹈比賽，只見阿公阿媽打扮摩登，在舞台中隨著樂音熱情搖擺，展現銀髮活力。

「銀領風潮．性平舞蹈比賽」，以性平為主題，太平區區長許貴芳表示，在他擔任區長的這幾年來，積極走訪太平的各社區照顧關懷據點及輔導據點成立，在走訪過程中發現，參與據點的長輩中以女性居多，因此為鼓勵男性參加據點，因而發想了性平舞蹈比賽活動，期望大家呼朋引伴，女性長輩可以邀請另一半或是男性朋友間可以相揪，本來在家中打麻將、看電視或去公園下棋的，可以改來據點動一動，增進身心健康且能延緩老化。

而今日參與比賽的隊伍有9隊，各隊參與表演者的任一性別比例均達3分之1，男性參與率超過30％，在這次表演的曲目有指定曲「徐懷鈺-向前衝」，鼓勵大家打破性別框架，勇於表達自我，各隊也卯足全力於表演中融入性平巧思，展現不同特色，並精心設計劇情與製作道具，讓在場的大家看得目不轉睛。