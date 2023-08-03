台中市太平區公所今（3日）於慈明高中舉辦「銀領風潮．性平舞蹈比賽」，以性平為主題，廣邀太平區各社區照關懷據點組隊報名參加舞蹈比賽，只見阿公阿媽打扮摩登，在舞台中隨著樂音熱情搖擺，展現銀髮活力。
「銀領風潮．性平舞蹈比賽」，以性平為主題，太平區區長許貴芳表示，在他擔任區長的這幾年來，積極走訪太平的各社區照顧關懷據點及輔導據點成立，在走訪過程中發現，參與據點的長輩中以女性居多，因此為鼓勵男性參加據點，因而發想了性平舞蹈比賽活動，期望大家呼朋引伴，女性長輩可以邀請另一半或是男性朋友間可以相揪，本來在家中打麻將、看電視或去公園下棋的，可以改來據點動一動，增進身心健康且能延緩老化。
而今日參與比賽的隊伍有9隊，各隊參與表演者的任一性別比例均達3分之1，男性參與率超過30％，在這次表演的曲目有指定曲「徐懷鈺-向前衝」，鼓勵大家打破性別框架，勇於表達自我，各隊也卯足全力於表演中融入性平巧思，展現不同特色，並精心設計劇情與製作道具，讓在場的大家看得目不轉睛。
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