民眾黨英文官網上使用的標語「VOTE WHITE, VOTE RIGHT」,因與美國過去「白人至上主義」的口號相同,引起外國媒體關注,事發後民眾黨火速將相關內容下架。不過,國際政治觀察家、共和黨前亞太區主席方恩格律師(Ross Feingold )披露,民進黨也曾經鬧過國際笑話。

民眾黨英文版官網上,除了有「DO THE RIGHT THING, DO THINGS RIGHT」這句柯文哲常講的話外,還被發現竟然使用了「VOTE WHITE, VOTE RIGHT」的標語,雖然對台灣人而言,民眾黨的代表色就是白色,但美國過去的「白人至上主義」就出現過類似的標語。

民眾黨發言人林子宇7月31日表示,最初架設網站時,小編是想表達「支持白色力量是個正確選擇」,且因台灣沒有「白人至上主義」的概念,才會做出相關設計,但近日收到多方建議,加上英文網站本就要進行整體翻修視覺內容,因此已先將相關內容下架。

方恩格引用BBC中文網於2001年7月18日的報導,當時BBC報導指出,民進黨當年在台灣媒體撥放「嗆聲新世代」政黨廣告,畫面中出現德國二戰時的政治人物形象。

BBC報導說,此廣告引起以色列駐台辦事處和德國駐台辦事處抗議,因此,民進黨決定自2001年7月20日全面停播此廣告。BBC引述台灣媒體評論認為,民進黨需要在國際觀和世界人權潮流加把勁,以免自毀形象。

方恩格直言,每一個政黨不是一大堆人拿國外PhD嗎? 美國教育相對的從小在多元、種族、族群的尊重上花很多的工夫,台灣的歴史教育與美國相比,缺乏包容的視角。