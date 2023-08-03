由台中郵局與財團法人台灣郵政協會攜手協助在地農民行銷農特產品，今年台中水梨試吃活動，3日在台中郵局（台中市民權路86號）3樓集郵服務中心辦理，已邁入第10年，每銷售1盒水梨禮盒，即捐款10元做公益活動，過去9年來已累計捐贈逾95.73萬元，均轉予台中育嬰院。

在地農民行銷農特產品，消費者不僅能品嚐產地直送、鮮甜多汁的新鮮水梨，並藉由每銷售1盒水梨禮盒，即捐款10元，做公益活動。

今年水梨試吃活動，3日在台中郵局（台中市民權路86號）3樓集郵服務中心辦理，由中華郵政副總邱鴻恩、台中郵局局長陳湘慈、立委江啟臣、參山國家風景區管理處長曹忠猷、東勢區農會、新社區農會、合作果農代表，及公益捐助對象「台中育嬰院」，共同為活動揭開序幕；同時邀請台中市社會局、農業局、經發局，及各級民意代表等蒞臨指導。

邱鴻恩表示，民眾可透過中華郵政全國1,297個營業據點，可在全國各地郵局窗口，或是i郵購的電商虛擬平台-網購平台訂購，再透過快捷投遞的運送或全國2,408座的「i郵箱」全年無休，可方便民眾取件，將最新鮮的水梨，直接送到消費者的手中，在大力推廣下，今年銷售業績，絕對可超越去年1萬1,284箱。

邱鴻恩說，今年合作農友，包括東勢區農會、新社區農會，及東勢、卓蘭地區在地果農。邱鴻恩也感謝果農，「取之於社會，用之於社會」，將每售出一盒水梨的銷售收入，捐助10元給「財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院」。

為讓愛不停歇，台中郵局今年持續與東勢區農會、新社區農會及東勢、卓蘭地區果農合作推出「情滿人間 愛無距『梨』－嚐鮮挺農 做公益」活動，自今年7月27日起至9月25日止，透過「i郵購」網購平台訂購，及郵局快捷服務，將最新鮮的水梨配送到全台消費者手上。

以去年度為例，郵局藉由「i郵購」，協助農民推廣水梨禮盒，去年度共銷售1萬1,284盒，除原銷售「新興梨」外，全新引進的「甘露梨」亦受民眾好評。「甘露梨」是台灣農民歷經20多年研發成功的高接梨品種，特色是果實碩大、口感綿密細緻，且帶有淡淡清甜的蔗香味，相較口感甜脆的新興梨，是不同的清爽口感。

無論是甜脆的新興梨，亦或清甜的甘露梨，民眾均可透過「i郵購」網站訂購，享受快捷宅配到府服務，亦可透過「i郵箱」24小時不打烊，自行取件服務，即時嚐鮮，送禮自用兩相宜。亦即，民眾可至i郵購（https://www.postmall.com.tw），或洽各地郵局窗口訂購，大家做伙來「嚐鮮梨、挺小農、做公益」，發揮愛無距「梨」的力量，同時也能支持全台唯一收容身心障礙棄嬰機構-台中育嬰院。