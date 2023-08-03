安碁資訊表示，隨著數位發展應用與生成式AI技術蓬勃興起，駭客或網路攻擊者，都可以藉由合法工具，利用資安漏洞發動網路惡意攻擊，企業要如何因應無預警的網路威脅，防範營運服務被迫中斷的風險，相關專業人才是否俱足，扮演著極為重要的關鍵角色。

因應國內資安產業發展行動計劃，政府陸續推動相關產業標準，且各行各業也需要各類型的資安人員去規畫、導入與實作執行，才能增強企業的資安防禦力與威脅應變處理的能力。

因政府機關與民間企業對資安佈署與投資的重視，也帶動了資安人力的需求。安碁資訊為了協助企業營運永續，培育資安人才，與子公司安碁學苑（ACAD）聯手合作針對網路攻擊與資安防護，共同推出以資安為主題的系列線上研討會，每月推出一個資安相關的議題與資安課程導引。

線上研討會涵蓋網路攻擊、資安防禦、SOC維運監控管理與雲端安全等各類型專業主題。也針對企業上雲的業者，分享雲端備援與雲端安全解決方案的資訊。

安碁學院的課程以各類型資安人才養成所需的技術職能認證為主，提供有意轉職資安產業的新鮮人及企業內部資安人才培育的包班需求。

安碁資訊強調，國內面臨資安人力不足的困境，企業如何招募與培訓資安人才，更是難題。安碁學苑的成立，除了為自己公司內部培養專業資安技術人員外，也協助企業組織，著手內部員工培訓，養成自己的資安團隊。